Avcılar'da yoldan çıkan kamyonet otomobilin üzerine düştü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Avcılar'da önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkan kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Bahçeşehir-Esenyurt yan yolunda ilerleyen Ramazan Karadağ'ın kullandığı 34 HS 9665 plakalı kamyonet, önünde seyreden S.Z'nin kullandığı 34 VK 4923 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet, daha sonra bariyerleri aşıp takla atarak, yol kenarındaki sitenin otoparkında park halindeki 34 CJU 124 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada yaralanan Karadağ, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyonetin otomobilin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.