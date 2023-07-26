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Güncel
İHA 26.07.2023 18:22

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı

Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 54 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il genelinde 54 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı ve 5 şahıs adli kontrol şartıyla, 45 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 95 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

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