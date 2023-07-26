Aydın en sıcak gününü yaşadı, termometreler 44 dereceyi gördü

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı.



Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor. Sıcak hava dalgası bugün en üst seviyeye çıkarken, Aydın’da hissedilen sıcaklık ise 45 derecenin üzerine çıktı. Aydın, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, il merkezinde ise termometreler 44 dereceyi gösterdi.



Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre, öğleden sonra 44 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok kişi park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda düşüşe geçeceği tahmin edilirken, artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar, vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.



“Yanıyoruz, kavruluyoruz”



Bu sene kavurucu sıcaklığın olduğunu ifade eden Necati Özturan “2007 ve sonrasında yaklaşık 4 yıl bu sıcaklığı gördüm. Bir daha da böyle bir sıcak görmemiştim. Ama bu sefer ki daha fena oldu. Yani böyle bir sıcak hava, El Nino veya küresel ısınma mı adı artık bilmiyorum ama böyle kavurucu bir sıcak görüyoruz. 2007’den sonra sıcak böyle devam etmişti. Biz Aydın’da böyle şok olmuştuk. Denizden çıkan şok olan balığa dönmüştük. Yaklaşık 5 yıldır iyiydi. Bu sene çok fena. Kavruluyoruz. Dışarı bile çıkmayacaktım. Özel bir işim vardı mecbur kaldım çıktım. Mecbur kalmadıkça kimse çıkmasın. Yanıyoruz, kavruluyoruz” dedi.



Sıcaklarla beraber açık alanlarda çalışmanın zor olduğuna dikkat çeken Esat Taş “Allah yardımcımız olsun. Havalar çok sıcak. Çalışıyoruz birde. Aydın zaten çok sıcak bir memleket. Yani açık alanda çalışmak biraz zor bu havada. Allah yardımcımız olsun. Takdir ilahidir, şükür” diye konuştu.



Aydın’ın her sene sıcak olduğunu ifade eden Büşra Özen “Aydın zaten Türkiye’de sıcak memleketlerden bir tanesi. 44-45 dereceleri görüyoruz. Sıcaklardan genellikle korunmak için evimizde ya da çalıştığımız yerlerde kalarak korunmaya çalışıyoruz. Her sene sıcaktan kavruluyoruz” dedi.