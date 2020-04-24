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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, B.K, O.K ve B.D.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 205 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: balıkesir uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:56
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