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Güncel
AA 11.03.2024 13:19

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, bir evde yapılan aramada bavul içine gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu köpeği "Sarı kız"ın da katılımıyla zanlıların adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, evde arama yaptı.

Koltuk ile duvar arasına gizlenmiş bavula tepki veren "Sarı kız"ın bulduğu bavulu açan ekipler, 2 kilo 510 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 20 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Balıkesir
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