Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Burada sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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