Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, H.A, E.Z. ve M.Ü'nün yüksek faizle borç para verdiğini, ödeyemeyenlerin mallarına icra yoluyla el koyduklarını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda tüfek, bilgisayar, tablet, çok sayıda fişek, kayıtların tutulduğu defter ile borç senedi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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