Merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa ve Muyesse K.'nin 2 çocuğu, anne ve babasının kendilerine tepki vermemesi üzerine durumu yakınlarına haber verdi.

Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soba kurulu yatak odasında cesetleri bulunan Mustafa ve Muyesse Kn'nin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.