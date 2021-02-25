Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa ve Muyesse K.'nin 2 çocuğu, anne ve babasının kendilerine tepki vermemesi üzerine durumu yakınlarına haber verdi.
Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Soba kurulu yatak odasında cesetleri bulunan Mustafa ve Muyesse Kn'nin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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