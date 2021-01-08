İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde İ.E, F.Ç, H.Ç, F.S. ve E.D'nin tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve kazı yapılan alanda 3 lahit mezar, 1 av tüfeği, 1 dedektör ve bu kazıda kullanılan bazı malzemeler buldu.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, tarihi eser niteliğindeki objeleri de koruma altına aldı.