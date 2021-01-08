Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 07:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, minibüsle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan 44 KK 786 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Kaçan kişilerin ellerinde silah olduğunun görülmesi üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.
Minibüsle 19 Mayıs Mahallesi'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, burada aracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.
Şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, çevredeki müstakil evin bahçesine şüphelilerce atıldığı değerlendirilen tabanca buldu.
Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.
Sıradaki Haber
Bursa'da kumar oynayan 27 kişiye 85 bin lira ceza yazıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz