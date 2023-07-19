Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.07.2023 22:57

Balıkesir'de orman köylülerine hayvancılık için kredi desteği sağlandı

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) tarafından Balıkesir'e bağlı Manyas ilçesindeki orman köylülerine hayvancılık için kredi desteği sağlandı.

Balıkesir'de orman köylülerine hayvancılık için kredi desteği sağlandı

Manyas'ta 16 orman köylüsüne toplam 1 milyon 215 bin lira kredi kullandırıldığı ve bu kredilerin yüzde 20'lik kısmının ise hibe olarak devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

ORKÖY Mühendisi Turan Duymaz, verilecek kredilerin ödemelerinin sıfır faiz olduğunu kaydetti.

Verilecek kredilerin çeşitli olduğunu aktaran Duymaz, "Süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, arıcılık, traktör, tomruk çekme vinci ve motorlu testere kredileri verilmektedir. Şehit yakınları ve gaziler kuraya tabi değildir. 2023 yılı için krediler süt sığırcılığı kapsamında 115 bin lira, süt koyunculuğu için ise 135 bin liradır." diye konuştu.

Ören Mahallesi Muhtarı Osman Avcı ise projeden memnun kaldıklarını, hayvancılığı geliştirme açısından çok güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.

Kredilerin geri ödemelerinin 2025 yılında başlayıp, 2029 yılında sona ereceği bildirildi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Çanakkale'nin "Biga Pirinci" coğrafi işaretle tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
Fed'den Deutsche Bank'a 186 milyon dolar ceza
22:55
ABD'li asker Kuzey Kore sınırını geçerken kahkahalar atmış
23:00
Bakan Şimşek: Türkiye BAE ile ticarete açık
22:52
Zelenskiy'den çağrı: Ukrayna hava savunma sistemi güçlendirilmeli
22:50
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir milletvekilinin evinde arama yapıldı
22:45
İsrail'de yüzlerce yedek asker orduda hizmeti bıraktı
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
FOTO FOKUS
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ