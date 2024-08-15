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Güncel
AA 15.08.2024 09:55

Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler dron yardımıyla yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinde yaşanan hırsızlığın ardından dronla takip edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler dron yardımıyla yakalandı

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, son günlerde özellikle incir bahçelerinden hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dronla denetim başlatıldı.

Başkanlık tarafından ilçede belirli noktalarda kontrol noktaları oluşturularak bekçiler görevlendirildi.

Bölgeden geçerken kontrol noktasında "dur" ihtarı yapan bekçilerin üzerine bulundukları kamyoneti süren şüpheliler kaçtı.

Dronla takip edilen 5 zanlı, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine yakalandı.

Bahçelerden çaldıkları inciri çuvallara doldurarak yol kenarlarında sattıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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