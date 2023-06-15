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Güncel
İHA 15.06.2023 14:06

Balıkesir’de Mayıs ayında 2 bin 568 konut satıldı

Balıkesir'de Mayıs ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 568 konut satıldı. Nisan ayında konut satışı Türkiye genelinde 113 bin 276 konut satıldı.

Balıkesir’de Mayıs ayında 2 bin 568 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir’de Mayıs ayında 2 bin 568 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 konut satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 38 konut Hakkari, 18 konut ile Ardahan ve 55 konut Tunceli ile Bayburt oldu"

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