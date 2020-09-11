Çukurhüseyin Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediyor.

Ayrıca daha önce Adana'ya sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, alevlerin, bölgeye yakın ormanlık alana sıçramaması için çalışmaları sürdürüyor.