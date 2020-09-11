Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çukurhüseyin Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediyor.
Ayrıca daha önce Adana'ya sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, alevlerin, bölgeye yakın ormanlık alana sıçramaması için çalışmaları sürdürüyor.
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