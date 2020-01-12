Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokağı'nda kumar oynatıldığı belirlenen apartman dairesine baskın yaptı.

Kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 765 lira, para yerine geçen 93 pul, 13 okey taşı, iki deste iskambil kağıdı ve çetele kağıdı buldu. Ayrıca, M.B'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 9 fişek ile kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanmak için yapılmış "kova" tabir edilen düzenek, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar kenevir tohumu bulunarak muhafaza altına alındı.

M.B, S.Ö. ve İ.A. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 9 kişiye ise bin 225'er lire para cezası verildi.

Kaynak: AA