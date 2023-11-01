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Güncel
AA 01.11.2023 10:54

Balıkesir'de kadın doktoru darbettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de hastanede kadın doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de kadın doktoru darbettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
[TRT Haber (Arşiv)]

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde iki aydır yoğun bakımda tedavi gören İ.A'nın yakınları H.A. ve oğlu M.A. hastaları hakkında bilgi almak için Anestezi ve Yoğun Bakım Doktoru Fatma Kübra Karaosmanoğlu'nun yanına geldi.

Hasta hakkında bilgi veren Karaosmanoğlu, H.A. ve oğlu M.A. tarafından darbedildi.

Yüzünden yaralanan Karaosmanoğlu, darp raporu alarak saldırganlar M.A ve H.A'dan şikayetçi oldu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A ve H.A polis ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın hekime uygulanan şiddeti kınadığını söyledi.

Ustaoğlu, hekime acil şifalar dilediğini kaydederek, konuyu adli makamlar nezdinde yakından takip ettiğini açıkladı.

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