Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 118 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 22 Temmuz-14 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 118 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, operasyonlarda 13 göçmen kaçakçısını ise gözaltına aldı.

Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 340 lira ve 100 dolar, 7 araç, şişme bot, tekne motoru, 105 litre benzin, kompresör, mazot pompası, akü, 2 pompa, branda, 18 cep telefonu, 11 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 22 can yeleği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.