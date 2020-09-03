İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 polisten oluşan 25 ekip, sabaha karşı 12 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 64 fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, motosiklet hırsızlığı suçundan emniyette kaydı bulunan C.K, V.Ö, Ç.O. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.