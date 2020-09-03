Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 92 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Son Haberler
- 14:34
- 14:35
- 14:21
- 14:24
- 14:17
Sıradaki Haber
İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz