Balıkesir'de dronlu ilaçlama yapılıyor

Belediye'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarafından karadan foseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerlerinde havadan da zirai dron kullanılarak dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda larva ilaçlaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Teknikeri Kerem Şehitoğlu çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini vurgulayarak ''Şu anda larva mücadele çalışmalarımız Körfez Bölgesi’nde ve Güney Marmara Bölgemizde başlamıştır” dedi.

Larva üremelerini tespit edebilirler

Tekniker Kerem Şehitoğlu, “Evlerinde ve bahçelerinde bulunan süs havuzu, bidonlarda biriktirdikleri sular, saksı dibinde biriken sular bu gibi kısımlarda kendileri de larva üremelerini tespit edebilirler. Havuzun üstünü örtmek, biriken bir su birikintisini dökmek bu konuda bize çok büyük yardımcı olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, kendi evlerinde de kaynak taramasını gerçekleştirsinler, mücadelemiz çok daha etkin bir şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.