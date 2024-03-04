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Güncel
İHA 04.03.2024 13:56

Balıkesir'de dronlu ilaçlama yapılıyor

Balıkesir'de vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla larva kaynakları tespit edilip dron ile ilaçlama yapılıyor.

Balıkesir'de dronlu ilaçlama yapılıyor
[Fotograf: İHA]

Belediye'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarafından karadan foseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerlerinde havadan da zirai dron kullanılarak  dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda larva ilaçlaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Teknikeri Kerem Şehitoğlu  çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini vurgulayarak ''Şu anda larva mücadele çalışmalarımız Körfez Bölgesi’nde ve Güney Marmara Bölgemizde başlamıştır” dedi.

Balıkesir'de dronlu ilaçlama yapılıyor

Larva üremelerini tespit edebilirler

Tekniker Kerem Şehitoğlu, “Evlerinde ve bahçelerinde bulunan süs havuzu, bidonlarda biriktirdikleri sular, saksı dibinde biriken sular bu gibi kısımlarda kendileri de larva üremelerini tespit edebilirler. Havuzun üstünü örtmek, biriken bir su birikintisini dökmek bu konuda bize çok büyük yardımcı olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, kendi evlerinde de kaynak taramasını gerçekleştirsinler, mücadelemiz çok daha etkin bir şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı. 

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