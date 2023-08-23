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Güncel
AA 23.08.2023 11:47

Balıkesir’de bir haftada 129 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 129 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir’de bir haftada 129 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 129 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 14-21 Ağustos 2023 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Erdek ve Gömeç ilçelerinde toplam 10 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 129 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 4 adet binek otomobil, 1 adet minibüs, 1 adet tekne motoru, 17 adet can yeleği, 1 adet akü, 60 litre benzin, 3 adet cep telefonu, 1 adet kompresör, 1 adet mazot pompası, 1 adet el pompası ve 1 adet branda ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada; “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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