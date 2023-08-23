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Güncel
İHA 23.08.2023 11:26

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin oldu

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 554 oldu.

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Çankırı’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 554 adet oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 38,7'sini otomobil, yüzde 26,8'ini traktör, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı’da Temmuz ayında 460 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 460 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 55,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile otomobil, yüzde 11,7 ile traktör ve yüzde 8,7 ile kamyonet takip etti. Öte yandan, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 37 adet arttı.

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