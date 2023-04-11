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Güncel
AA 11.04.2023 17:44

Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 8 insan kaçakçısı tarafından Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi alındı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 9'u kadın ve 7'si çocuk 33 göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı. Operasyonda, tekne motoru, şişme bot ve el pompası ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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