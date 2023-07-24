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Güncel
AA 24.07.2023 06:28

Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 zanlının, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, Yemen uyruklu oldukları öğrenilen, 4'ü kadın 13 düzensiz göçmenle 3 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı minibüs ve ticari taksinin yanı sıra tekne motoru, şişme bot, el pompası gibi materyaller ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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