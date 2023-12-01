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Güncel
AA 01.12.2023 15:03

Balıkesir Üniversitesi'nde 27 ülkeden sanatçıların eserleri sergileniyor

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Balıkesir Üniversitesi Mail Print Uluslararası Baskıresim Sergisi"nin 3'üncüsü açıldı.

Balıkesir Üniversitesi'nde 27 ülkeden sanatçıların eserleri sergileniyor
[TRT Haber (arşiv)]

Açılışta, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, sergi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ateş, serginin her yıl artan bir ilgiyle gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Giderek büyüyen, etki alanını genişleten ve tanınırlığımızı her geçen gün artıran bir etkinlik olan BUMP, baskıresimler vasıtası ile bir köprü kurarak sanatsal paylaşım alanı oluşturmaktadır." dedi.

Daha sonra Rektör Oğurlu ve konuklar, sergiyi ziyaret ederek akademisyenlerden eserler hakkında bilgi aldı.

Oğurlu, üniversitenin uluslararası tanınırlığına da katkı sağlayan etkinliğin düzenlenmesinde emekleri bulunan akademisyenleri kutladı, katılımcılara teşekkür etti.

Ağaç baskı, linol baskı, gravür, litografi, serigrafi, dijital baskı gibi farklı tekniklerle oluşturulan eserlerden oluşan sergide, 27 ülkeden 89’u yabancı 150 sanatçının 200’ü aşkın eseri yer alıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'ndaki açılış törenine, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekil Prof. Dr. Mehmet Narlı, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

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