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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" için dezenfeksiyon çalışması
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, terminal girişlerinde ısıölçerlerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüyor.
Öte yandan, tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.
Balıkesir Toplu Taşımaya ait araçlarda da temizlik yapılmasının yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.
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