Çanakkale Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramalarda dedektör ele geçirdi.

Polis ekiplerince, narkotik köpeği ile M.A'ya ait evde yapılan aramada ise 3 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.A, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.