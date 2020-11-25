Bakırköy’de 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu çalan şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli Yeşilköy Caddesi’nde döşenecek olan fiber internet kablosunu elektrikli hızar makinesiyle kesti. Kendilerine görevli süsü vermek için işçi yeleği de giyen şüpheliler kestikleri yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen kabloyu geldikleri kamyonetin kasasına yükledi.

Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 4 şüpheli polis merkezindeki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.