Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçede inşaatı devam eden Cadde 54 Alışveriş Merkezi'ne geçen Varank'a, proje yetkililerince brifing verildi.

Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Varank, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.