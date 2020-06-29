İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahat etmesiyle ilgili genelge gönderdi.

Genelgeye göre, izin belgesi alınarak turizm amaçlı seyahat yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

İzin belgesi, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvurusu nasıl yapılır?

65 yaş ve üstü seyahat izin belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

e-Devlet 65 yaş ve üzeri Turizm Amaçlı Seyahat İzin belgesi için tıklayınız.

Başvuru yaparken

Doğum Tarihi,

Gideceğiniz Otel/Devremülk/Site vs Adı,

Rezervasyon Kodu,

Araç Plakası,

Birlikte Tatil Yapacakların T.C. Kimlik Numaraları, Doğum Tarihleri ve İsimleri,

gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor.

65 yaş ve üstü Turizm Amaçlı Seyahat Belgesi için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gidilmesine gerek olmayacak.

Kimler Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuramayacak?

3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.