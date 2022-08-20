Toplantı ve açılış programı için Nevşehir'e gelen Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, parti binası girişinde, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve teşkilat yöneticilerince karşılandı.

Kemikkıran ile bir süre sohbet eden Özer, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Şeref Defteri'ni imzalayan Özer'e kentle ilgili bilgi verdi, tablo hediye etti.