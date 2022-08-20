Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da 500 keklik doğaya salındı
Çankırı’da, zararlı böceklerle mücadele ve popülasyonunun arttırılması amacıyla 500 keklik doğaya salındı.
Çankırı’da keklik popülasyonunun arttırılması ve kene benzeri zararlı böceklerle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından yetiştirilen keklikler doğaya salındı.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve yetkililerin katılımı ile 500 keklik doğaya salındı.
Etiketler: Çankırı
Son Haberler
- 10:31
- 10:34
- 10:15
- 10:15
- 10:00
Sıradaki Haber
Hakkari'de erkeklere "kadına şiddetle mücadele" anlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz