Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Narince köyü yakınlarında meydana geldi.
Kahta yönüne giden Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü.
Kazada sürücü Hüseyin Şahin ile yanındaki akrabaları Emin, Emre, Ayşe ve Ezgi Şahin yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Etiketler: Adıyaman
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