Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.