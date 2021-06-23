Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:50
- 10:53
- 10:44
- 10:59
- 10:40
Sıradaki Haber
Sakarya'da üniversite yerleşkesinde bina boşluğuna düşen sansar yavrusu kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz