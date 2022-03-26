Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Doha'da mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında birçok mevkidaşıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, görüşmelere ilişkin, "Doha'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, Etiyopya, Cezayir ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
Doha'da #Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, #Etiyopya, #Cezayir ve #SriLanka Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 26, 2022
Exchanged views w/Deputy FM @EmineDzheppar of ????????, Foreign Ministers @DemekeHasen of ????????, @Lamamra_dz of ???????? & Gamini Lakshman Peiris of ???????? in #Doha. pic.twitter.com/t69GejbAnB
Etiketler: Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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