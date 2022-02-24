Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanlığı Ukrayna
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