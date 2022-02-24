Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 209 ev Covid-19 karantinasına alındı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında 209 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 209 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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