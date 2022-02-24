Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunburun Mahallesi Karacakaya mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.
Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Kaçak Kazı
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