Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 13 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik 6 ekibin katılımıyla çalışma başlattı.
Kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 hükümlünün de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı.
Firari hükümlüler cezaevine gönderildi, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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