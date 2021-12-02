29 Kasım günü gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi’ndeki bir adreste bir kişinin öldürüldüğü bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, isminin O.Ç. olduğu belirlenen kişinin silahla öldürüldüğünü tespit etti.

Bir görgü tanığının ifadeleri üzerinden sürdürülen incelemenin devamında, maktul O.Ç’nin, evde tartıştığı oğlu B.Ç. tarafından silahla vurulduğu ve şüpheli B.Ç’nin daha sonra olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Şüphelinin Esenyurt’taki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, B.Ç’yi burada yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.