Her yıl ilkbahar aylarında il merkezindeki bazı bina çatılarındaki yuvalarına gelen leylekler, yaz mevsimini geçirecekleri yuvalarının yapımına başladı. Kent üstünde dolaşan ve yuvalarının yapımı için malzeme taşıyan leyleklerin çabası güzel görüntüler oluşturdu.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, karların eridiği ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde kente renk kattı.

Sonbahara kadar burada konaklayacak leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.