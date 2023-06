Bahar yağmurları çiftçinin yüzünü güldürdü

Bahar aylarında yeterli yağışın alınması ve kuraklık yaşanmamasının ardında buğdayda dekara verimin ve toplam üretimin artacağı ifade edildi. TMO tarafından açıklanan alım fiyatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ton başına destekleme uygulaması da çiftçileri memnun ediyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TAKE Projesi çerçevesinde çiftçilere hibe ile verilen Ceyhan 99 buğday çeşidinin ekildiği alanlarda incelemelerde bulundu. Çatalören Köyünde Kemal Uysal'a ait 80 dekarlık buğday tarlasını ziyaret eden İl Müdürü Şahin, 2023 yılında Erzincan'a beklenenin üzerinde yağış düştüğünü kaydederek, bu yağışların hububat ekim sahalarına büyük fayda sağladığını kaydetti.



"İklimsel olarak sıkıntı yaşanmaması sonucu bu sezon buğday rekoltesi son derece yüksek oldu"



Çiftçilerle görüşen yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hibeli olarak çiftçilere dağıtılan Ceyhan 99 buğday çeşidinden sağlanan verim ve kalite sonrası çiftçilerin mutluluğuna ortak oldular. Burada açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, geçtiğimiz yıllara göre bu sene Erzincan genelinde hububat ekim sahalarında artış yaşandığını kaydetti. İl Müdürü Şahin açıklamasında "2022 yılı sezonunda yaklaşık 385 bin dekar alanda buğday ekimi yapılarak 124.500 ton ürün hasadı gerçekleştirilmişti. 2021 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle dekara verim düşük gerçekleşmişti. Pandemi süreci ve sonrasında Dünyada yaşanan gelişmeleri yakın olarak takip eden Bakanlığımız, ülkede hububat üretiminin artırılması amacıyla Erzincan ve birçok bölgede %75 hibe ile buğday tohumluğu dağıtarak çiftçilerimizin daha fazla ekim yapmasına destek oldu. İklimsel olarak sıkıntı yaşanmaması sonucu bu sezon buğday rekoltesi son derece yüksek oldu. Rekolte yüksekliği hem çiftçilerimizi hem de bizleri sevindirdi. Tohum dağıtımından bu yana ekiplerimizi çiftçilerimizle ortak hareket ederek her türlü teknik desteği sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizle birlikte daha çok üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü; Erzincan'da son 2 yılda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 553 ton Ceyhan99 çeşidi buğday tohumluğu tahsis etti.



%75 hibeli olarak toplamda 2200 çiftçiye verilen tohumluklar, Erzincan'da buğday üretim alanına ve miktarına pozitif olarak yansırken, projeden faydalanan çiftçiler de durumdan memnunlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür eden Çatalören çiftçilerinden Kemal Uysal, uygulanan projeden ve çiftçilere verilen buğday çeşidinden son derece memnun olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çiftçilerin ülkeleri için üretmeye her zaman hazır olduklarını kaydeden Uysal, bu tip projelerin devamını istediklerini söyledi.