Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki bir bağ evinden dana ile 23 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri zanlının kimliğini belirledi.

Zanlıya ait evde yapılan aramada, bağ evinden çalınan dana ve tavuklar bulunarak sahibine teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.