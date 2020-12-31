Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesinde meydana geldi.

Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen 32 yaşındaki zanlı, 68 yaşındaki babasına sokakta sopayla saldırdı. Baba başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesi sonrası ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Katil zanlısı ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

