Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan ‘Babalar Günü’, Altınordu Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle evlere taşındı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan günde şehirdeki şehit babalarının günleri kutlandı. Belediye ekipleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin babalarına Başkan Aşkın Tören’in selamlarını ve hediyelerini ileterek, yanında olduklarının mesajını ilettiler.

Altınordu Belediyesi, özel günlerde toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ülkece ortak kullanım diline dönüşmüş sözleri Orduca yerel şiveyle gündeme taşıma geleneğini Babalar Günü’nde de sürdürdü. Billboardlara asılan afişlere tüm babaların evlatlarına kullandığı ortak sözcükler olan ‘Saçını sakalını kes de yüzün gözün açılsın’, ‘Cep telefonu cepte durur sizinki sürekli elde’, ‘Baba olunca anlarsın ama o zaman da iş işten geçmiş olacak’, ‘Üzülme güzel evladım canın sağ olsun’, ‘Hava kararmadan evde olunacak’ gibi sözlerin yazılı olduğu afişler, kentteki billboardları süsledi.

