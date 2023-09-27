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Güncel
AA 27.09.2023 15:03

Baba yadigarı su değirmeninin çarkları 30 yıl sonra yeniden dönmeye başladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde oturan 43 yaşındaki Halis Gürü, baba yadigarı asırlık su değirmeninin çarklarını yeniden döndürerek geleneksel yöntemlerle un üretiyor.

Baba yadigarı su değirmeninin çarkları 30 yıl sonra yeniden dönmeye başladı

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yeniocak köyü Hardıçay Deresi üzerinde yaklaşık 100 yıl önce kerpiçten yapılan su değirmeni, gelişen teknolojiye direnemeyerek harabeye döndü.

Çocukluğu bu değirmende babasının yanında geçen Halis Gürü, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan su değirmenini onarıp un üretimine başladı.

"Bir yıldır unumu değirmende yapıyorum"

Gürü, çocukluğunun geçtiği değirmeni harabe şekilde görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Duvarları yenilediğini, çatıyı yaptığını, değirmeni çalışır vaziyete getirdiğini anlatan Gürü, bunun için bir yıl uğraştığını belirtti.

Baba yadigarı değirmeni çalışır duruma getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gürü, "Babam değirmeni çocuğu gibi severdi. Köyde işi bırakır gelir değirmende çalışırdı. Şimdi ben de babamın anılarını yaşatmak için yeniden burayı işler duruma getirdim. Bu değirmeni severdik. Bir yıldır unumu değirmende yapıyorum" diye konuştu.

Baba yadigarı su değirmeninin çarkları 30 yıl sonra yeniden dönmeye başladı

Gürü, değirmende zamanının güzel geçtiğini, burada yaptığı unun doğal ve sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Değirmene sahip çıkacağını belirten Gürü, "İsteyen komşularım da gelip burada ununu yapıyor. Fabrikada çıkan un birkaç aşamadan geçiyor. Burada sadece sepete buğdayı bırakıyorsun, değirmen iki taş arasında öğütüyor. Değirmen doğal bir şekilde suyla çalışıyor. Bu değirmenin teknolojiyle hiçbir bağlantısı yok. Unu tamamen geleneksel yöntemle yapıyoruz" dedi.

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