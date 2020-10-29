Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki Tovuz'da 12 asker ve 1 sivili şehit etti.

Sivil yerleşim yerlerine zarar verdi.

Azerbaycan sivillere saldırıyı karşılıksız bırakmadı.

27 Eylül sabahı Azerbaycan ordusu, tüm cephe hattı boyunca harekat başlattı.

İlk üç günde, 2 bin Ermeni asker etkisiz hale getirildi. Bölgedeki en stratejik nokta Murov Dağı ele geçirildi. Azerbaycan ordusu, bir hafta sonra işgal altında tutulan Cebrayil ve Fuzuli'ye girdi.

Ermeni güçlerin, 30 yılda kurduğu savunma hatları çökmeye başladı.

Bölgeye giden destek güçleri de Azerbaycan ordusu tarafından birer birer imha edildi.

Harekatın birinci haftasında silahlı insansız hava araçları vasıtasıyla yüzlerce tank ve zırhlı araç ile hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi.

Ateşkes kararları

Rusya, ABD ve Fransa'dan ateşkes çağrıları gelmeye başladı. İlk hamleyi Moskova yaptı.

Taraflar burada 12 saat süren müzakerelerin ardından, insani ateşkes anlaşması imzaladı. Ancak Ermeniler uymadı. Azerbaycan ordusu, saldırılara misliyle karşılık verdi.

17 Ekim'de bir kez daha ateşkes kararı alındı. Ermenistan yine ihlal etti.

Cephede varlık gösteremeyen Ermeni ordusu, Gence'ye balistik füze ile saldırdı,

Sivilleri katletti.

Ermenistan saldırılarında bir ay içinde, 65 sivil hayatını kaybetti. 297 sivil yaralandı. 2 bin 243 ev kullanılamaz hale geldi.

20 Ekim'de Zengilan'ın da geri alınmasıyla, artık bölgenin güney sınırları Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Hüdaferin ve Ağbend bölgelerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.

25 Ekim'de de Zengilan'ın kuzeyinde Ermenistan sınırında yer alan Gubatlı şehri işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu, bir ay içinde 4 şehir merkezi ve 3 kasaba dahil 170'ten fazla yerleşim yerini geri aldı.

26 Ekim'deki son ateşkes girişimi de yine Ermenistan tarafının ihlali ile bozuldu.