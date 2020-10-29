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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den, 29 Ekim mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mesajında mevcut uluslararası koşullar ve dünyada koronavirüs salgını döneminde, iki büyük komşu ülkenin ikili ilişkilerinin korumasının önemine vurgu yaptı.
Ruhani, ticaret ve sağlık alanındaki işbirliğinin öncelikli olduğunu kaydetti.
Sayın #Ruhani Türkiye’nin #milli_gününü kutladı— Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) October 29, 2020
Iran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yayınladığı mesajında #Türkiye’nin #Cumhuriyet_bayramını kutlayarak, mevcut uluslararası koşullar ve dünyada koronavirüs salgını döneminde,
Etiketler: İran 29 Ekim Cumhuriyet BayramıSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 13:25
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