İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mesajında mevcut uluslararası koşullar ve dünyada koronavirüs salgını döneminde, iki büyük komşu ülkenin ikili ilişkilerinin korumasının önemine vurgu yaptı.



Ruhani, ticaret ve sağlık alanındaki işbirliğinin öncelikli olduğunu kaydetti.

Sayın #Ruhani Türkiye’nin #milli_gününü kutladı

Iran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yayınladığı mesajında #Türkiye’nin #Cumhuriyet_bayramını kutlayarak, mevcut uluslararası koşullar ve dünyada koronavirüs salgını döneminde, — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) October 29, 2020