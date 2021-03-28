Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'da 4 ilde 105 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz