Altınova Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sakız ağacı üretim alanı oluşturuldu. 3 çiftçiye 125 ağacın hibe edildiği proje kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, gazetecilere, ilçede sakız ağacı üretiminin artırılacağını söyledi.

Üretici Mehmet Aziz de iki dönümlük arazisine sakız ağacı dikmeye karar verdiğini dile getirdi.

Aziz, "Ülkemizin milli hasılasına katkı verebilmek adına katma değeri yüksek olan sakız ağacı dikmeye karar verdik. Şu anda fideleri toprakla buluşturduk. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.

Fidan dikimi etkinliğine, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Oral, Ayvalık Orman Şefi Deniz Meltem, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Parlak, Mutluköy Mahallesi Muhtarı Erdinç Tügen ve teknik personel hazır bulundu.